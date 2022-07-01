Son dakika haberi... Ağrı'da selden zarar gören köyde yaralar sarılıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde selden etkilenen 30 yapının bulunduğu Karabulak köyünde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yağmur sonrası 27 Haziran'da meydana gelen selden etkilenen köyde konuşlandırılan Türk Kızılay ekipleri, vatandaşların öğün yemeklerini karşılıyor, evleri zarar görenler ise bölgedeki yatılı okulda misafir ediliyor.

Jandarmanın da ekiplere bazı çalışmalarında destek verdiği köyde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Devlet Su İşleri (DSİ) ile itfaiye ekipleri iş makineleriyle su ve çamur tahliyesi yapıyor.

Kaymakamlığın görevlendirdiği 24 kadından oluşturulan 4 ekip de vatandaşların sel nedeniyle kirlenen ev ve eşyalarını yıkayıp temizliyor.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, selin meydana geldiği ilk günden bu yana vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Her gün iki öğün olmak üzere 500 kişilik sıcak yemek ikramında bulunduklarını ifade eden Tatlı, "Selin izleri silinmeye devam ediyor. Kurumlarımızın tamamı muazzam bir gayretle çalışmalarını yürütüyor. Ağrı Valiliğimiz bütün çalışmaları koordine ediyor. Köylülerimizin yaşam standartlarının iyileşmesi ve evlerine geçmesi için çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Köylülerden Aslan Kösen ise devletin köy halkı için seferber olduğunu anlatarak, ekiplere teşekkür etti.