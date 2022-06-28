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Son dakika haberi | Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Son dakika haberi | Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Son dakika haberleri: Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaralandı.

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaralandı.

Polis memuru Çetin A'nın idaresindeki 06 CAZ 192 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yazıcı Baraj yolu mevkisinde ağaçlara çarpıp takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çetin A, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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