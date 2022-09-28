Son dakika haber | Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bitlis- Ağrı istikametinde bulunan E.B. kontrolündeki 34 SP 2113 plakalı araç, Patnos ilçesine bağlı Yalçınkaya köyü mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki H.U.'ya çarptı. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi gönderilen H.U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - AĞRI