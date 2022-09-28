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Son dakika haber | Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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Son dakika haber | Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Ağrı'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ağrı'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bitlis- Ağrı istikametinde bulunan E.B. kontrolündeki 34 SP 2113 plakalı araç, Patnos ilçesine bağlı Yalçınkaya köyü mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki H.U.'ya çarptı. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi gönderilen H.U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bitlis Patnos Ağrı 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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