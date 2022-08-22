Son dakika haberi: AGİT: İbadet yerlerine saldırılar, din ve vicdan özgürlüğü hakkının ruhuna aykırıdır

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde yer alan Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Direktörü Matteo Mecacci, "İbadet yerlerine yönelik saldırılar, düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğü hakkının hem lafzına hem de ruhuna aykırıdır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde yer alan Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Direktörü Matteo Mecacci, "İbadet yerlerine yönelik saldırılar, düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğü hakkının hem lafzına hem de ruhuna aykırıdır." ifadesini kullandı.

"Uluslararası Din veya İnanç Temelli Şiddet Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla AGİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, ODIHR Direktörü Mecacci'nin görüşlerine yer verildi.

AGİT bölgesinin dini ve kültürel açıdan zengin bir mirasa sahip olduğunu belirten Mecacci, ibadethaneler ve çeşitli dinlere ait tarihi kalıntıların yalnız geçmişe ait unsurlar olmadığını ve bugün de toplumlar için çok önemli olduğunu belirtti.

Meccani, "İbadet yerlerine yönelik saldırılar, düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğü hakkının hem lafzına hem de ruhuna aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Din karşıtı nefret suçları yüzde 51 ile en yüksek seviyede

AGİT'in nefret suçlarına ilişkin yaptığı son çalışmaya da işaret eden Meccani, din karşıtı nefret suçlarının, kayıt altına alınan tüm olayların yüzde 51'ine tekabül ettiğinin altını çizdi.

Meccani, Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle 74'ü dini olmak üzere toplam 175 kültürel miras alanının zarar gördüğü bilgisini paylaştı.