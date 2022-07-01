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Son dakika haberi! Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu öne sürülen 15 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Son dakika haberi! Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu öne sürülen 15 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Edinilen son dakika haberine göre Ordu'da ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Ordu'da ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

E.A. için Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi Fatih mevkisindeki evinin önünde helallik alındı.

Daha sonra Köklük Merkez Camisi'ne getirilen E.A'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Fatih mevkisindeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kardeşini vurduğu iddiasıyla jandarmaya götürülen T.A. (17), işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay

İddiaya göre, Köklük Mahallesi'ndeki evlerinde dün sabah saatlerinde T.A'nın (17) oynadığı babasına ait ruhsatsız tabanca kazara ateş almış, çıkan kurşun kardeşi E.A'ya isabet etmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.A'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. E.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

T.A. ise işlemler için jandarmaya götürülmüştü.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Çaybaşı Fatih Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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