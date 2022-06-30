Son dakika haberi: Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk öldü Son dakika haberler... Ordu'da ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ordu'da ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İddiaya göre, Çaybaşı ilçesine bağlı Köklük Mahallesi'ndeki evlerinde sabah saatlerinde T.A'nın (17) oynadığı babasına ait ruhsatsız tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, kardeşi E.A'ya (15) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. E.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. T.A. ise işlemler için jandarmaya götürüldü. AA / Hacer Öztürk - Güncel Çaybaşı Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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