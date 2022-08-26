Afyon haber: AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Afyon yerel gündem haberine göre Afyonkarahisar'da bagajındaki çantada uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 4 zanlı, tutuklandı. Afyonkarahisar'da bagajındaki çantada uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 4 zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler, aracın bagajındaki bir çantada 2 kilo 100 gram skunk ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 100 lira ele geçirdi. Hafif ticari araçta gözaltına alınan E.A, F.K, A.D. ile O.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Arif Yavuz Emniyet Müdürlüğü Karahisar Narkotik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyon haber: AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.