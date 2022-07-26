Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı, gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada, 62 gram skunk, 41 uyuşturucu hap, 21 gram bonzai ile bir miktar kokain ele geçirdi.
Otomobildeki A.Y. ile S.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
AA / Arif Yavuz - Güncel