Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı, gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, araçta yaptığı aramada, 62 gram skunk, 41 uyuşturucu hap, 21 gram bonzai ile bir miktar kokain ele geçirdi. Otomobildeki A.Y. ile S.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. AA / Arif Yavuz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Karahisar Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.