Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da bagajında uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da bagajında uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kokuya duyarlı "dedektör köpek" yardımıyla aracın bagajında yapılan aramada, kutu içerisinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Y.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Arif Yavuz Emniyet Müdürlüğü Karahisar Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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