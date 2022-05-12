Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Haberler

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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 06 DN 1312 plakalı otomobil, Sandıklı-Hocalar kara yolu Koçhisar köyü yakınlarında Afganistan uyruklu Abdullah Malik Basırı'nın kullandığı 03 LR 342 plakalı motosikletle çarpıştı. Şarampole devrilen motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Abdullah Malik Basırı'nın cesedi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Afganistan, Karahisar, Otomobil, Güncel, Haberler

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