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Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda 10 kişiye para cezası

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Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda 10 kişiye para cezası

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda yakalanan 10 kişiye, 18 bin lira idari para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda yakalanan 10 kişiye, 18 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılana aramada, uyuşturucu madde aparatı, 3 aparat başlığı, 5 uyuşturucu hap, silah kılıfı, tabanca, 6 mermi, şarjör ve pokerde kullanılan 47 pul ele geçirildi.

A.Ç'ye kumar için yer temin etmekten, diğer 9 kişiye ise kumar oynamaktan toplam 18 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarında, C.A'nın "silahlı tehdit ve kasten yaralama", Ş.M'nin "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından ifadeye yönelik aramaları olduğu, İ.A'nın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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