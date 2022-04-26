Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da hırsızlık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da hırsızlık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

AA - Canan Tükelay - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da hırsızlık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay ve Sultandağı ilçelerinde E.Y, E.Ü, D.Y, M.A.S, A.R.K, E.G. ve E.A'nın ev, iş yeri ve bağ evlerinden hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, Sultandağı, Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde ve Konya'nın Akşehir ilçesinde 7 ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir elektrikli motosiklet, 4 televizyon, bir su motoru, 4 motorlu testere, 2 matkap, 42 tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y, D.Y, M.A.S. ve A.R.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.G, E.A ve E.Ü serbest bırakıldı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Çay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title