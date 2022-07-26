Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da firari hükümlü, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisten kaçarken trafik kazası yaptı. Afyonkarahisar'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisten kaçarken trafik kazası yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, "Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme" ve "Sahte kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan B'yi (41) Nazmi Saatçi Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki adresinin önünde gördü. Polis ekiplerini gören Ceylan B, otomobille kaçtığı sırada Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aracı devrildi. Ekipler, devrilen otomobilin içerisinden çıkardığı yaralı hükümlüyü, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Hükümlünün, tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. AA / Arif Yavuz - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Karahisar Banka Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da firari hükümlü, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.