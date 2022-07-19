Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan M.D. ile A.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi kentteki adreslerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan M.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.Ö, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ??????? AA / Canan Tükelay - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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