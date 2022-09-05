Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Uzun Çarşı girişinde, lokma tatlı işi ile uğraşan Y.E.M. ve T.G, geçen günlerde iş meselesi yüzünden sosyal medya üzerinden tartıştı. Çarşı girişinde karşılaşan Y.E.M. ve T.G. arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.M, yanındaki satırla T.G'ye vurduktan sonra kaçtı. Olayda bacağı ve kolundan yaralanan T.G. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan Y.E.M'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Canan Tükelay Karahisar Güncel Haberler Son Dakika

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