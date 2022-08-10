Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (3)
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Gelen son dakika haberlerine göre VALİ YİĞİTBAŞI PİLOTLARI ZİYARET ETTİAfyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, eğitim uçuşu esnasında meydana gelen kaza sonrası tedbir amaçlı gözetim altında bulunan pilot ve öğrenciyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
VALİ YİĞİTBAŞI PİLOTLARI ZİYARET ETTİ
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, eğitim uçuşu esnasında meydana gelen kaza sonrası tedbir amaçlı gözetim altında bulunan pilot ve öğrenciyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Genel durumlarının iyi olduğu gözlenen pilot ve öğrenci, gözetim süreleri bitince taburcu edilecek.
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel