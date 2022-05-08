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Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan ve 3 eve daha sıçrayan yangında hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan ve 3 eve daha sıçrayan yangında hasar meydana geldi.

Fakıpaşa Mahallesi'nde boş bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın 3 eve daha sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı, yangında evler kullanılamaz hale geldi.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar, Yangın, Güncel, Haberler

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