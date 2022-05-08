Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
AA - Canan Tükelay - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan ve 3 eve daha sıçrayan yangında hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan ve 3 eve daha sıçrayan yangında hasar meydana geldi.
Fakıpaşa Mahallesi'nde boş bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın 3 eve daha sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi.
Can kaybının yaşanmadığı, yangında evler kullanılamaz hale geldi.
AA / Canan Tükelay - Güncel