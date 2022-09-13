Son dakika haberi! Afganistan tarafından açılan ateş sonucu 3 Pakistan askeri öldü Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde Afganistan tarafından saldırganların ateş açması sonucu 3 Pakistan askeri hayatını kaybetti. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde Afganistan tarafından saldırganların ateş açması sonucu 3 Pakistan askeri hayatını kaybetti. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'dan saldırganların, Kurram bölgesinde Pakistan askerlerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmada 3 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı terör faaliyetleri düzenlemek için kullanılmasının güçlü şekilde kınandığı açıklamada, Afganistan yönetiminden, gelecekte bu tür aktivitelerin düzenlenmesine izin vermeyeceğinin umulduğu kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı Afganistan Pakistan Güncel Haberler Son Dakika

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