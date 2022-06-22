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Son dakika haberi... Afganistan'ın Khost Şehrinde Hissedilen 5.9 Şiddetindeki Depremde 255 Kişi Hayatını Kaybetti

ANKA - Güncel
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Son dakika haberi... Afganistan'ın Khost Şehrinde Hissedilen 5.9 Şiddetindeki Depremde 255 Kişi Hayatını Kaybetti

Son dakika haberler: ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC), dün akşam merkez üssü Afganistan’ın doğusunda bulunan ve Pakistan sınırına yakın Paktika vilayetinde meydana gelen depremin şiddetini 5,9 olarak duyurdu. Afganistan Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Khost ili Gyan, Neka, Barmal ve Zurukah ilçelerinde 255 kişinin yaşamını yitirdiğini, 155 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC), dün akşam merkez üssü Afganistan'ın doğusunda bulunan ve Pakistan sınırına yakın Paktika vilayetinde meydana gelen depremin şiddetini 5,9 olarak duyurdu. Afganistan Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Khost ili Gyan, Neka, Barmal ve Zurukah ilçelerinde 255 kişinin yaşamını yitirdiğini, 155 kişinin yaralandığını açıkladı.

USGC, dün merkez üssü Afganistan'ın doğusunda bulunan ve Pakistan sınırına yakın Khost şehrinde 10 kilometre derinlikte 5,9 şiddetinde depremin meydana geldiğini duyurdu. Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, "Khost ilinin Gyan, Neka, Barmal ve Zurukah ilçelerinde 255 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi yaralandı" denildi.

AFGANİSTAN'DAN YARDIM ÇAĞRISI

Afganistan Hükümeti Sözcüsü Karimi de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ne yazık ki dün gece Paktika vilayetinin dört ilçesinde yüzlerce vatandaşımızın öldüğü, yaralandığı ve evlerinin yıkıldığı şiddetli bir deprem oldu. Daha fazla felaketi önlemek için tüm yardım kuruluşlarını derhal bölgeye ekip göndermeye çağırıyoruz."

USGC depremin büyüklüğünü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5.9 olarak güncelledi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

ANKA / Güncel

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