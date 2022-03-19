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Son dakika haberi | Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk öldü

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Son dakika haberi | Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti.

Taliban yönetimi Kandahar Emniyet Müdürlüğü basın sorumlusu Muhammed Asıf Hakimi, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Şahveli Kot ilçesinde önceki yıllarda yaşanan savaşlardan kalma havan mermisinin çocukların oyun oynadığı sırada patladığını söyledi.

Hakimi, patlamada 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, benzeri olayların yaşanmaması için patlamamış mühimmatın toplanacağını açıkladı.

Ülkenin farklı vilayetlerinde daha önce de benzeri olaylar yaşanmış ve çocukların ölümüne neden olmuştu.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Kandahar, Taliban, Güncel, Haberler

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