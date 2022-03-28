Son dakika haberi... Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsü Çin'de yapılacak

Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsünün, 30- 31 Mart'ta Çin'in Anhui eyaletinin Tunşi şehrinde düzenleneceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Pakistan, İran, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ve temsilcilerinin katılacağını duyurdu.

Komşu ülkeler ve Afganistan diyaloğu kapsamında Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Vekili Emir Han Muttaki'nin de toplantıda yer alacağını belirten Sözcü Vang, Endonezya ve Katar dışişleri bakanlarının da konuk olarak davet edildiğini kaydetti.

Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilki 8 Eylül 2021'de Pakistan'da ve ikincisi 27 Ekim 2021'de İran'da yapılmıştı. Pakistan ve İran'da yapılan toplantılara geçici hükümetin temsilcileri katılmamıştı.

Afganistan'daki durumun kargaşadan düzene doğru kritik bir değişim geçirdiğini ifade eden Vang, "Çin, Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaparak Afganistan konusunda komşu ülkeler arasında mutabakatı arttırmayı, ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için bulunabilecek ortak yolları tartışmayı, Afgan halkına yardım ve destek sağlamayı ve komşu ülkelerin sesini uluslararası toplumun geri kalanına duyurmayı hedefliyor." dedi.

Vang, Afganistan ile diyalog sürecinin amacının ise Afgan halkının ihtiyaçlarını ve yaşadığı zorlukları daha fazla anlamak olduğunu kaydetti. Komşu ülkelerin Afganistan meselesindeki endişelerini aktarmanın da önemine işaret eden Vang, Afgan tarafıyla açık ve kapsayıcı bir siyasi yapının kurulması, ılımlı ve makul iç ve dış politika izlenmesi ve terörizm ile mücadele için birlikte çalışmayı hedeflediklerini vurguladı.

Uluslararası toplumdan Afganistan'a daha fazla destek beklediklerine dikkat çeken Vang, ABD'ye Afganistan'ın ekonomik yeniden inşası için temel sorumluluğu üstlenme çağrısında bulundu.