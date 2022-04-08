Son dakika haberi... AFGAN CİNAYETİ DAVASINDA KARAR; 4 SANIĞA 33'ER YIL HAPİS

İSTANBUL 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Afganistan uyruklu Monirul İslam'ın öldürülmesiyle ilgili davada 6 sanıktan 4'ü hakkında 33'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme 2 sanığın da beraatine hükmetti.

Davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanıklar Absar Uddın, Sultan Masum, Sayed Hossen ve Mohammad Haider, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Rıza Şalvarlıoğlu ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

"SUÇLU OLSAM KAÇARDIM"

MAHKEME "İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULADI

OLAYIN GEÇMİŞİ

Görüntü dökümü

-Arşiv (21.01.2020)

Demirören Haber Ajansı / Güncel