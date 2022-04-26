Son dakika haberi... Adıyaman'da, terör şüphelisi eski HDP il başkanı adliyede - Haberler

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Son dakika haberi... Adıyaman'da, terör şüphelisi eski HDP il başkanı adliyede

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Son dakika haberi... Adıyaman'da, terör şüphelisi eski HDP il başkanı adliyede

Son dakika haberleri... ADIYAMAN'da, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda yakalanan eski HDP Gaziantep İl Başkanı Musa A. ile B.A., adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP (DHA) - ADIYAMAN'da, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda yakalanan eski HDP Gaziantep İl Başkanı Musa A. ile B.A., adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, Şırnak ve Gaziantep'te operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü ile irtibatı belirlenen eski HDP Gaziantep İl Başkanı Musa A. ile B.A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. ?


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Gaziantep, Adıyaman, Terör, Güncel, Haberler

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