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Terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, iki farklı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman PKK Güncel Haberler

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