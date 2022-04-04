Son dakika haberi | Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu N.D. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Pehlül - Güncel