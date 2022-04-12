Son dakika haberi... Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları öne sürülen D.D. ile Z.Ç.D'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Güncel