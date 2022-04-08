Son dakika haberi: Adıyaman'da silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli tutuklandı
AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Emin Tezerdi - Güncel