Son dakika haberi: Adıyaman'da silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi: Adıyaman'da silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli tutuklandı

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Son dakika haberi: Adıyaman'da silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Güncel, Haberler

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