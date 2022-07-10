Son dakika haberi: ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI Son dakika gündem haberi: ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Cezair Demir ve yanında bulunan Kardelen Yumak yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Cezair Demir idaresindeki 02 ABS 003 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri araç içerisinde bulunan Cezair Demir ve Kardelen Yumak'ın yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Adıyaman Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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