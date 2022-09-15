Son dakika haberi: Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da gümrük kaçağı 46 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman'da gümrük kaçağı 46 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği motosiklet ile otomobili durdurdu. Ekipler yaptıkları aramada, 46 gümrük kaçağı cep telefonu ile 9 batarya ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

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