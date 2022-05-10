Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA KABLO HIRSIZLIĞINA 2 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, yer altında bulunan kabloları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayalık Mahallesi'nde bazı adreslerin telefon ve internet olmadığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği saptanan 2 şüpheli, adreslerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İsmi açıklanmayan şüphelilerin hırsızlığı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel