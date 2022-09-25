Son dakika haberi | Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda motosikletlerin çalınması olaylarıla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler çevredeki güvenlik kamera kayıtlarında şüpheli E.A'yı tespit etti.
Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel