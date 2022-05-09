Son dakika haberi! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde bir evden 70 bin lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Gözaltına alınan G.Y, G.G. ve Ü.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.