Son dakika haberi! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberi! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde bir evden 70 bin lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Gözaltına alınan G.Y, G.G. ve Ü.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Haberler

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