Son dakika haberi... Adıyaman'da hastane otoparkındaki 2 ambulans yandı
Son dakika gündem haberi... ADIYAMAN'da, hastane otoparkında atıl durumdaki 2 ambulans yandı.
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Yangın, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ne meydana bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi otoparkında meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait atıl durumda olan 2 ambulans bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Ambulansların alev aldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.- Adıyaman
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel