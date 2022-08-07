Son dakika haberi... Adıyaman'da hastane otoparkındaki 2 ambulans yandı Son dakika gündem haberi... ADIYAMAN'da, hastane otoparkında atıl durumdaki 2 ambulans yandı. ADIYAMAN'da, hastane otoparkında atıl durumdaki 2 ambulans yandı. Yangın, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ne meydana bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi otoparkında meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait atıl durumda olan 2 ambulans bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Ambulansların alev aldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - Adıyaman Güncel Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

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