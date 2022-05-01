Son dakika haberi... Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç öldü
AA - İsmail Kaya - Güncel
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Son dakika haberi... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aktaş köyünde yaşayan Mehmet Emin Arslan (19) evinde elektrikli süt kaynatma makinesinde süt kaynattığı sırada akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Göçeri Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / İsmail Kaya - Güncel