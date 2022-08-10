Son dakika haberi... Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika habere göre Adıyaman'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Adıyaman'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 KD 452 plakalı traktör merkeze bağlı Boğazözü köyünde şarampole devrildi. Kazada, Kenan ve Mustafa Taştan ile Sinan Akar yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Taştan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Taştan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, Kenan Taştan ile Sinan Akar'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Güncel AA / Orhan Pehlül Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

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