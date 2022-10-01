Son dakika haberi: Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Güncel Haberler Son dakika haberleri: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Hamzalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve Gölbaşı Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek veriyor. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

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