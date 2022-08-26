Son dakika haberi... Adıyaman'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Tut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaşlıca köyündeki bir evden ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Jandarma Hisarcık Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

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