Son dakika haberi... Adıyaman'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Tut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaşlıca köyündeki bir evden ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel