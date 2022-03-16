Son dakika haberi! Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi! Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberi! Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Son dakika habere göre Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Oğuz Y. idaresindeki 33 ACM 334 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde Hasan S'nin kullandığı 02 AAH 770 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Adıyaman, Güncel, Haberler

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