Son dakika haberi... Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesinde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürüyüş düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlıkçılar, meslektaşları Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösteren basın açıklaması yaptı.

Yakalarına Karakaya'nın fotoğrafını takan çok sayıda doktor, yaşananlara tepki göstererek, saldırıyı kınadı.

Mersin

Mersin Sağlık Platformu öncülüğünde bir araya gelen sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplandı.

Burada, meslektaşları Ekrem Karakaya için anma köşesi oluşturan sağlık çalışanları, dövizler taşıyıp slogan atarak olayı protesto etti.

Karakaya için saygı duruşunda bulunan meslektaşları, 2 dakikalık "sessizlik eylemi" de yaptı.

Grup adına açıklamada bulunan Mersin Tabip Odası Başkanı Nasır Nesanır, Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesinden dolayı üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

Hatay

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın, silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, burada yaptığı basın açıklamasında, Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz; hekimlere, sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet, daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur." dedi.

Basın açıklamasından sonra çeşitli sloganlar atan sağlık çalışanları, daha sonra giydikleri beyaz önlüklerini çıkarıp yere bıraktı.

Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Hastanesi ek binası önünde toplanan sağlık çalışanları, ellerinde dövizlerle İl Sağlık Müdürlüğü binasına kadar yürüdü.

Bina önüne siyah çelenk bırakan grup adına konuşan Osmaniye Tabip Odası Başkanı Asu Kaya Gedik, Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin hüznü ve öfkesi içerisinde olduklarını ifade etti.

Gedik'in konuşmasının ardından Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulunan sağlık çalışanları, ellerindeki siyah balonları gökyüzüne bıraktı.