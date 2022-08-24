Son dakika haberi | Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberi... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Sarıyakup Mahallesi'nde, kaldırımda oturan Yılmaz Sucu'yu kendisine küfrettiği iddiasıyla tabancayla öldüren ve aynı gün saklandığı adreste yakalanan M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 22 Ağustos'ta, kaldırımda oturan Yılmaz Sucu'yu kendisine küfrettiği iddiasıyla tabancayla öldüren M.G. aynı gün saklandığı adreste gözaltına alınmıştı. Güncel Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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