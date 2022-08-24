Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi | Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sarıyakup Mahallesi'nde, kaldırımda oturan Yılmaz Sucu'yu kendisine küfrettiği iddiasıyla tabancayla öldüren ve aynı gün saklandığı adreste yakalanan M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

22 Ağustos'ta, kaldırımda oturan Yılmaz Sucu'yu kendisine küfrettiği iddiasıyla tabancayla öldüren M.G. aynı gün saklandığı adreste gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title