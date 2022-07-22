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Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu 28 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından zanlılara ait 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle çevresi yüksek duvarlarla çevrili ve köpekle korunan merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir eve baskın yapıldı. Ekipler, kapının açılmasıyla karşılarına çıkan şüpheli M.D'yi (54) gözaltına aldı. Ekipler, evin avlusunda toprağa ekili Hint kenevirleri buldu.

Operasyonda, 169,63 gram esrar, 31 kök Hint keneviri, 44,61 gram sentetik uyuşturucu, 44 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 5 av tüfeği ile 31 mermi ele geçirildi, M.D'nin de arasında olduğu şüphelilerden 18'i yakalandı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 10 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Güncel Haberler Son Dakika

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