Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 25'i tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 11-17 Nisan'da çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 218 kilogram esrar, 2 kilo 134 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 262 uyuşturucu hap, 113 kök Hint keneviri, 41 gram eroin, 3 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 161 zanlıdan 25'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Haberler

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