Son dakika haberi: Adana'da tarlada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem haberi: Adana'nın Sarıçam ilçesinde tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Menekşe Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı.
Yangın, soğutma çalışması da yapılarak söndürüldü.???????
Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Güncel