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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığı bilgisi üzerine söz konusu yere polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, evinin önünde bulunan M.A'nın kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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