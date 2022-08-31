Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Havuzlubahçe Mahallesi'nde sokaktaki Muhammet A. ve Mehmet Ö'ye motosikletli iki kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

İki kişinin yaralanması üzerine, çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title