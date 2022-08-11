Haber : KARŞI YÖNLERDEN GELEN OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Haberler

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KARŞI YÖNLERDEN GELEN OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

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ADANA'nın Feke ilçesinde karşı yönlerden gelen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu Abidin İlhan (54) hayatını kaybetti.

ADANA'nın Feke ilçesinde karşı yönlerden gelen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu Abidin İlhan (54) hayatını kaybetti. Kazada İlhan ile aynı otomobilde olan 3 kişi ise yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Feke- Kozan karayolu Zeytinli Mezar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Kozan istikametinden Feke İstikametine seyir halinde olan Ercan Kızılelma yönetimindeki 01 RZ 164 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halis B. yönetimindeki 01 AAU 272 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ercan Kızılelma (51), aynı araçta bulunan Abidin İlhan (54), Yeter İlhan (91), Raziye Cingöz (59) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan Abidin İlhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yeter İlhan, Adana merkezdeki Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken, kamyonet şoförü Halis B. gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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