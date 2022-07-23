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Son dakika haberi: ADANA'DA ORMAN YANGINI EK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: ADANA'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kozan ilçesinde Yanalerik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 3 helikopter ve 27 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kozan Güncel Haberler Son Dakika

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