Son dakika haberi | Adana'da orman yangını (2) Bir son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesi Yanalerik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. KONTROL ALTINA ALINDI Adana'nın Kozan ilçesi Yanalerik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede 5 uçak, 3 helikopter ve 27 arazözle soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi. Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel Kozan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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