Son dakika haberi! Adana'da minibüste çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberi... Adana'nın Feke ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Adana'nın Feke ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Yaşar Yastı'ya ait 01 RM 826 plakalı minibüste, Kısacıklı Mahallesi'nde park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Adana Güncel Haberler Son Dakika

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