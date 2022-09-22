Son dakika haberi: Adana'da kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası Güncel Haberler Son dakika haberler: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kardeşi Cumali K'yi (21) av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Yasin K. (23) ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, olay günü iki kardeşin Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde Yasin K'nin üçüncü kişilere borcu nedeniyle tartıştıklarını, çıkan kavgada sanığın, kardeşi Cumali K'yi av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdüğünü belirtti. Savcı, olay sonrası Yasin K'nin suçta kullandığı av tüfeğini başkasına ait motosikletin selesine sakladığını bildirerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savunması istenen sanık Yasin K, suçlamaları kabul etmeyerek, "Önceki celselerde yaptığım savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, oy çokluğu ile sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, eylemin "haksız tahrik altında" işlendiği gerekçesiyle 18 yıla indirdiği cezayı, Yasin K'nin davranışlarını da dikkate alarak 15 yıla düşürdü ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde geçen yıl 14 Mayıs'ta aralarındaki borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada Yasin K. (23), kardeşi Cumali K'yi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. Sanık Yasin K. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Güncel Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu Cumhuriyet Hürriyet Adana Güncel Haberler Son Dakika

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